شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد مشروعات منطقة غرب القرنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، السبت، بجولة تفقدية داخل مدينة القرنة، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية داخل المدينة، برفقة نائب المحافظ محمد عبدالقادر، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، ومدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد موقع تنفيذ خط الصرف الصحى بمنطقة الطارف، والذي تم عمل محاضر تنسيقية له بين الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع، للبدء الفوري في الأعمال، بالتنسيق مع إدارة المرور، حيث سيتم غلق الطريق لتنفيذ الأعمال وعمل مسار بديل لمرور السيارات.

تفقد محافظ الأقصر أعمال رصف طريق مدخل قامولا المزدوج، والذي يمثل حلقة ربط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الغربي، بإجمالي طول حوالي 5 كم، والذي محور مروري جديد لخدمة القادمين والمغادرين من الأقصر وأسوان وتوفير استهلاك الوقود وتقليل وقت الرحلات وتقليل الكثافة المرورية، وخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا.

وتفقد محافظ الأقصر، مقر وحدة طب الأسرة بالقبلي قامولا والتي تم افتتاحها بعد التطوير في يوليو 2020 على مساحة 1500 متر لتدخل ضمن وحدات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة. كما تابع المحافظ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالقرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، والتي يشارك في تنفيذها عدد من منظمات المجتمع المدني.

وخلال جولته بمدينة القرنة، وجه محافظ الأقصر، بإعادة رصف طريق السيدة زينب الذي يربط بين مدخل الطارف وميدان السيدة زينب بإجمالي طول 3 كيلو متر، لخدمة المواطنين والحركة السياحية داخل مدينة القرنة.