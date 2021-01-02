شكرا لقرائتكم خبر عن لجان «السياحة» ترصد مخالفات جديدة للإجراءات الإحترازية بمطاعم الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجان التفتيش السرية التي نظمها مكتب وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر أعمالها لليوم الثاني بمدينة الغردقة، وشارك فيها مفتشو المكتب بناء على تعليمات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار، حيث تم رصد ٦ مخالفات بعدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعدد من المطاعم السياحية.

وتم تحرير محاضر لمسؤولي المطاعم المخالفة للتحقيق معهم وسيتم تقديم مذكرة ورفعها للدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار لاتخاذ الاجراءات القانونية واخطار شرطة السياحة بالمخالفات تمهيدا لاحالتها للنيابة لاستكمال التحقيقات.

كانت وزارة السياحة والاثار قد أخطرت المنشات الفندقية والسياحية بقرار رئيس الوزراء بعدم التهاون في الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحماية صحة النزلاء والعاملين وعدم التهاون والتراخي في تطبيق اجراءات الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وبضرورة بعدم التهاون أو التقصير والاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارتي الصحة والسياحة، حفاظاً على المواطنين وسمعة المقصد السياحي بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

كانت لجان التفتيش بمكتب وزارة السياحة قد حررت عدد من المحاضر ضد ٤ فنادق ومطعمين بالغردقة والجونة ليلة راس السنة الجديدة.