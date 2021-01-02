شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم أديرة «الرهبنة» في العالم يغلق أبوابه للزائرين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق دير القديس الأنبا أنطونيوس الأثري بمنطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر، والذي يعد أقدم أديرة الرهبنة في العالم أبوابه وقرر مسؤولو الدير منع الزيارات للدير سواء للمصريين أو الأجانب أو الرهبان والكهنة وأسرهم، بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال الأنبا يسطس أسقف، ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، في بيان له، إنه نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع يعتذر الدير عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة وكذلك أسر الآباء الرهبان، وذلك من أول يناير المقبل وحتى إشعار آخر.

وأكد الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس: «نصلى دائما من أجل سلامة الوطن وشعبنا والعالم أجمع وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه».