شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابع خلال 3 أسابيع».. تونس تحتجز مركبا مصريا على متنه 15 صيادا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، السبت، اعتراض مركب مصري على خلفية ممارسته «الصيد غير القانوني»، في رابع حادث من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع، وفقا للبيان.

وأوضحت الوزارة أن سفينة تابعة لها اعترضت مركبا مصريا «للصيد» على متنه 15 بحارا في منطقة الصيد التونسية على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

وأضافت أن فرقة التدخل البحري سيطرت على المركب وتوجهت به إلى القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

وأشارت إلى أن عدد المراكب المصرية المحجوزة من طرف وحدات جيش البحر منذ 16 ديسمبر بلغ أربعة حتى اليوم.