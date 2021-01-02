شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابع خلال 3 أسابيع».. تونس تحتجز مركبا مصريا على متنه 15 صيادا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، السبت، اعتراض مركب مصري على خلفية ممارسته «الصيد غير القانوني»، في رابع حادث من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع، وفقا للبيان.
وأوضحت الوزارة أن سفينة تابعة لها اعترضت مركبا مصريا «للصيد» على متنه 15 بحارا في منطقة الصيد التونسية على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.
وأضافت أن فرقة التدخل البحري سيطرت على المركب وتوجهت به إلى القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.
وأشارت إلى أن عدد المراكب المصرية المحجوزة من طرف وحدات جيش البحر منذ 16 ديسمبر بلغ أربعة حتى اليوم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر «الرابع خلال 3 أسابيع».. تونس تحتجز مركبا مصريا على متنه 15 صيادا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.