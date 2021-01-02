شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك في مفاوضات «سد النهضة» غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» أنه من المقرر ان يعقد ظهر غد الأحد، اجتماعا سداسيا بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، وبمشاركة نظرائهم في السودان وإثيوبيا، لعقد جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة» الاثيوبي برئاسة بانادورا، وزير التعاون الدولي، بجنوب أفريقيا، التي ترأس الدورة الدورة الحالية للاتحاد الافريقى.

كانت وكالة الأنباء السودانية «سونا» قد أعلنت أن وزير الخارجية السوداني المكلف دكتور عمر قمر الدين ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس سيشاركان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي ستستأنف غدا الأحد .

واوضح مصدر مسؤول أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للإتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية والتي أعدها خبراء الإتحاد الإفريقي للوصول لإتفاق مرضي للأطراف الثلاثة.