شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي: شعرت بالفخر بعد إشادة وحيد حامد بدوري في مسلسل «العائلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة ليلى علوي، إنها كانت سعيدة لتكريم الراحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد، في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع الأجيال تواجدوا في حفل تكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي.

وأشارت الفنانة ليلى علوي، إلى أن الراحل وحيد حامد صاحب تاريخ كبير، وكان يعبر عن المواطن المصري وناقش المواطن في إنسانيته، ويعمل على تحسين طباعه، ويقوم بتعمليه حقوقه وواجباته، وكان يحب مصر للغاية.

وكشفت أنه لم يكن كاتبًا فقط، وكان يختار الموسيقى، ومن يقوم بأداء ذلك الدور، ومن يقوم بالدور الآخر، وكان صاحب رؤية.

وذكرت الفنانة ليلى علوي، أن دورها في مسلسل العائلة كان من أهم الأعمال الدرامية في تاريخها الفني، مؤكدة أنها تشعر بالفخر بعد إشادة وحيد حامد بدورها في مسلسل العائلة.

وأوضحت أنها كانت تحرص على الذهاب للراحل وحيد حامد في بداية كل عام، حتى تفكر وتحلم، وكشفت أن آخر حديث دار مع وحيد حامد كان بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في الهاتف، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بمرضه الأخير.

يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.