شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيسة تمريض عيادات التأمين الصحي بسيدي سالم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفت اليوم «آمال.ا»، رئيسة تمريض عيادات التأمين الصحي بسيدي سالم بكفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا. كانت الفقيدة قد شعرت بالإصابة منذ عدة أيام وتم عزلها وإخضاعها للعلاج إلا أن الإصابة أدت إلى فشل في وظائف التنفس. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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