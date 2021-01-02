شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيقام عزاء للراحل وحيد حامد؟.. أشرف زكي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الكاتب والسيناريست الكبير الراحل وحيد حامد، قائلا: «كان وطنيا حتى النخاع، لا أحد يزايد على وطنيته وعروبته».

وروى زكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «في أحد الاحتفالات أيام الإخوان، وحيد حامد شاف المتحدث باسم الإخوان موجود قال مين جاب ده هنا يطلع بره، في عز حكم الإخوان، ولم يخف من أحد».

وأردف زكي: «وحيد حامد قيمة كبيرة جدًا، الكلمات لا يمكنها أن تعبر عنه»، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة كانت الظهر، ولو تأخرت لحضرها ملايين يودعونه، وليس الأسرة الفنية فقط، وإنما ملايين المصريين الذين يعشقونه ويعرفون قيمته.

وعن إمكانية إقامة عزاء للعملاق الراحل وحيد حامد في ظل الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة، قال أشرف زكي: «الدولة مانعة العزاء، هنتواصل مع مروان (نجل وحيد حامد)، نعرف ناويين على إيه ونعلن في كل المواقع».

ولفت إلى أن اتحاد النقابات الثلاثة، والأسرة الفنية كلها تفكر بجدية في كيفية تكريم وحيد حامد بما يليق بمكانته وبما أعطاه لمصر.