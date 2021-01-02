شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة صفوت الشريف بـ«كورونا».. والباز: حالته الصحية حرجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الإعلامي محمد الباز، عن إصابة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بفيروس كورونا . وأشار الباز، في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية النهار، إلى أن الحالة الصحية لصفوت الشريف حرجة إلى حد ما. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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