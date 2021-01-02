شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من النيابة بشأن وفاة مريضين بمستشفى زفتى العام لنفاد الأكسجين به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة مريضين بمستشفى زفتى العام لنفاد الأكسجين به.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها تلقت بلاغًا في 1 يناير 2021، بوفاة مريضة «بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام» على إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارتها، وتبينت النيابة العامة وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها.

وتجري النيابة العامة تحقيقاتها حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين.

وقررت النيابة العامة- استكمالًا للتحقيقات- تشكيلَ لجنة من «مديرية الشؤون الصحية بالغربية» لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفياتهم، وفحص كل الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.

كما طلبت النيابة العامة ملفات المرضى المتوفين بالمستشفى وتحريات «إدارة البحث الجنائي»، واستدعت ذوي المتوفين لسؤالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.