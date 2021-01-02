شكرا لقرائتكم خبر عن حزب «المؤتمر» ينعى وحيد حامد :«أعماله باقية للفن المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، الكاتب والمبدع الكبير وحيد حامد الذي وافته المنية اليوم عن عمر 77 عاماً.

وتقدم حزب المؤتمر بخالص العزاء لأسرة الراحل ولجميع محبيه وتلاميذه وللشعب المصري، مؤكداً أن فكر وأعمال الراحل وحيد حامد ستظل باقية للفن المصري باعتباره واحداً من عمالقة الثقافة والإبداع والفنون والسينما.

وأكد حزب المؤتمر، أن اعمال وحيد حامد اثرت الحياة الثقافية والفنية وقدمت العديد من الأبطال الذين اصبحوا علامات مضيئة في تاريخ الفن المصري، مشيراً إلى ان وحيد حامد كانت له مواقفه الوطنية الداعمة للدولة المصرية.