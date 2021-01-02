شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: بدء تركيب كشافات إنارة ملاعب الكرة في الطريق الدائري من السلام للمرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن خطة تطوير الطريق الدائري تشمل استحداث أنظمة إنارة حديثة باستخدام أعمدة «الهاى ماست» التي تستخدم في الملاعب، حيث تم البدء في المسافات من السلام إلى المرج ومن الاوتوستراد.

وأكد الوزير، خلال جولته التفقدية السبت، التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وكل الوزارات والمحافظات المعنية لنقل المرافق ومعترضات التطوير لسرعة الإنجاز، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي في تنفيذ هذا المشروع، يكمن في وجود هذه العوائق المتعددة التي يعمل الجميع على سرعة الانتهاء منها.

وأشار وزير النقل إلى ضرورة بدء أعمال التطوير في أي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها على الفور بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في القطاعات الأخرى مشيراً إلى تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية .