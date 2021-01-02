شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «النواب» ينعي وحيد حامد: «هرم فني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم، مؤكدا أن الراحل كان هرما فنيا وعلامة مهمة في تاريخ الفن المصري، وأحد أهم أعلامها الفني.

وقال وهدان، في بيان صحفي، اليوم، إن الراحل ترك تاريخا سواء في الدراما والسينما المصرية وهو من الذين أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال، ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية لمصر والعالم العربي.

وأشار وكيل النواب إلى أن وحيد حامد كان له دور من خلال الفن في توعية المصريين عن طريق الدراما والسينما، وكان له نظرة مستقبلية في أعماله الدرامية حذر فيها المصريون من خطر الجماعات المتطرفة.