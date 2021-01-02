شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجيا المعلومات: مصر تسير في الاتجاه السليم نحو التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نوفل، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن مصر تسير في الاتجاه السليم نحو التحول الرقمي في كافة المجالات، مشيرًا إلى أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي للأفراد والحكومات، سعت الدولة المصرية في إطلاق خدمات مصر الرقمية والتي تم إطلاقها على مستوى الجمهورية.

وأضاف "نوفل"، خلال تصريحاته عبر تقنية زووم، مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن التحول الرقمي في مصر يعد جزءًا أساسيًا من خطتها القائمة وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المشاركة بالمنظومة بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محور مركزي للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتابع: "يوجد اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبراني وتأمين البيانات في إطار تنفيذ خطة بناء مصر الرقمية"، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مبذولة لتطوير البنية المعلوماتية وضمان استدامة تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن على مدار الساعة بكل سهولة ويسر خاصة في ظل جائحة كورونا.