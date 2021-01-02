شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير مركز شباب الشيخ زويد في الملعب عقب انتهاء مباراة لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي حمدان صقر أبورشاد ،59 عامًا، مدير مركز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء، في الملعب بسكتة قلبية، عقب انتهاء مباراة في كرة القدم المصغرة «الميني فوتبول» على ملعب مركز شباب المساعيد بالعريش.

وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن الراحل سقط مغشيًا عليه بشكل مفاجئ، عقب انتهاء مباراة فريقه مع مركز شباب الكوثر، في ملعب مركز شباب المساعيد بالعريش، والذي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 6/3 على الفريق المنافس، وتم نقله إلى مستشفي العريش العام، حيث فارق الحياة قبل الوصول للمستشفي.

وقد سادت حالة من الحزن الشديد في الوسط الرياضي بشمال سيناء عقب وفاة مدير مركز شباب الشيخ زويد، لما يتمتع به من سمعة طيبة.