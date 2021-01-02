شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير مركز شباب الشيخ زويد في الملعب عقب انتهاء مباراة لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي حمدان صقر أبورشاد ،59 عامًا، مدير مركز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء، في الملعب بسكتة قلبية، عقب انتهاء مباراة في كرة القدم المصغرة «الميني فوتبول» على ملعب مركز شباب المساعيد بالعريش.
وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن الراحل سقط مغشيًا عليه بشكل مفاجئ، عقب انتهاء مباراة فريقه مع مركز شباب الكوثر، في ملعب مركز شباب المساعيد بالعريش، والذي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 6/3 على الفريق المنافس، وتم نقله إلى مستشفي العريش العام، حيث فارق الحياة قبل الوصول للمستشفي.
وقد سادت حالة من الحزن الشديد في الوسط الرياضي بشمال سيناء عقب وفاة مدير مركز شباب الشيخ زويد، لما يتمتع به من سمعة طيبة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مدير مركز شباب الشيخ زويد في الملعب عقب انتهاء مباراة لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.