شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار من الأقصر: سمعة مصر السياحية إيجابية تمامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، اليوم السبت، بعدد من الإعلاميين وقيادات السياحة وأصحاب الشركات السياحية، أثناء تواجده بمعبد الكرنك لافتتاح مشروع إعادة ترميم وتطوير ورفع كفاءة ٢٩ كبشا من تماثيل الكباش الموجودة فى الصرح الأول بالمعبد، حيث تحدث عن العديد من الأمور التى تدعم القطاع السياحى بشكل كامل.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بعمل خطط جديدة لتطوير القطاع السياحى، ومنها عمل اتفاقية فى نهاية يناير الجارى مع أحد أكبر بيوت الخبرة لعمل استراتيجية إعلانية عن كيفية التعامل مع الأسواق بعد أزمة كورونا، وذلك بعمل دراسة متكاملة وهذه الاستراتيجية مهمة فى التعامل مع الاسواق العالمية ومعدلات الاتفاق، وأن العمل يتم على أسس سليمة لتكون كخارطة طريق للتروبج للسياحة المصرية خلال ٣ سنوات.

وأشار إلى أن هناك استراتيجية أخرى تتمثل فى تعاقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية، مع بيت خبرة عالمى للنهوض بالقطاع السياحى فى مصر، وهو خاص بكل احتياجات السياحة وتنتهى هذه الاستراتيجية في أبريل المقبل، مشددا ان هذه الاستراتيجية هى استراتيجية قومية للتعامل مع ملف السياحة.

كما تحدث، وزير السياحة والآثار، عن أهمية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى الترويج وتنشيط السياحة بعاصمة السياحة العالمية، مشددا على أن الوزارة داعمة لكافة المناطق السياحية سواء السياحة الشاطئية أو الثقافية بالأقصر وأسوان، وهناك العديد من الإجراءات التى تمت مؤخرا من الحكومة لدعم كل العاملين بالقطاع السياحى ، بالإضافة الى عمل تخفيضات فى أسعار التذاكر الخاصة بالمناطق الأثرية للمصريين بنسبة ٥٠%، وتخفيضات فى أسعار تذاكر الطيران ، وتابع أن السباحة الثقافية هدفنا الأكبر.

ولفت العناني إلى أن نسب الأشغال بالفنادق من مصريين وأجانب بلغت 16.5 % منها 5 % من الأجانب، وأن الوزارة تسعى بكل مجهوداتها لزيادة التدفقات السياحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وشراء مساحات اعلانية، والمشاركة فى المعارض الدولية، موضحا أن سمعة مصر السياحية إيجابية تماما، وأن هذه الزيارة لدعم ومساندة كل العاملين فى القطاع السياحى.