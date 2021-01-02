شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: أدعياء «التدين» يحرمون تهنئة غير المسلمين وينتظرون علاج «كورونا» منهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أدعياء التدين المزيف يعملون على غسل الأدمغة، من خلال الترويج إلى أن هناك حربا على الدين، بينما الحقيقة عكس ذلك تماماً، كونها حرب على دجلهم وكذبهم، موضحا أن الدين رسالة ومحبة وليس تطرفا ومعاداة للآخر، كما يفتون في فتاواهم التي تحرم تهنئة الآخر بالأعياد أو أي مناسبات.

وأضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» عبر قناة «dmc»، أن أدعياء التدين المزيف يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ولكنهم يستميتون في الحصول على تأشيرة إلى دول غير المسلمين ويقبلون الأقدام للحصول على تأشيرة أو من أجل الحصول على اللقاح الخاص بفيروس «كورونا».

وأوضح الجندي أن الشيوخ الهاربين لا يحترمون وطنهم ولا جيشهم ويحرضون على مصر ولا يريدون لها الخير مطلقاً، مشدداً على أنه يؤيد ويشد على عضد كل إنسان يدافع عن وطنه.