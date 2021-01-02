شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشيد بدور مركز معلومات شبكات المرافق و وحدة نظم المعلومات الجيومكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالدور الهام الذي يقوم به مركز معلومات شبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظة، لتأسيس بنية معلوماتية كاملة عن كل شبكات المرافق والمباني والمنشآت المختلفة بالأحياء على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره المحافظ مع العاملين بالإدارة بحضور عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين، عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين وحسن عمار، عضوا مجلس النواب.

واضاف المحافظ أن الإدارة الجديدة اصبحت نموذجا يحتذى به على مستوي الجمهورية، وقرر مجلس الوزارء تعميم المنظومة نقلا عن بورسعيد في مختلف المحافظات، كما ان وحدة نظم المعلومات الجيومكانية تساهم بشكل كبير في تحديد مخالفات البناء على مستوي المحافظة وبكل دقة والحفاظ على المنشآت التراثية.

وأشاد المحافظ بالكفاءة العالية التي يتمتع بها العاملون في هذه الإدارة الذين جاؤوا بعد مرورهم بالعديد من الاختبارات والكفاءة الشخصية دون غيرها مثلهم مثل باقي الإدارات الحديثة التي أنشئت بالمحافظة أبرزها مركز المتغيرات المكانية وإدارة التحول الرقمي.

كما أعرب النواب عن سعادتهم بالتطورات الحديثة في إدارة المنظومة الرقمية على مستوى المحافظة والدور الهام والدعم الكبير الذي يقدمة اللواء عادل الغضبان، لتوفير كل السبل التي هيأت كفاءة الأداء على أعلى مستوي.