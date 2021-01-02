شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بتعيين عميدين جديدين في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية.

وشملت التعيينات الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.