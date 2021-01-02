شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تمهيد طريق مدرسة المجد من المعاهدة إلى ترعة التينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، بدء أعمال تمهيد طريق مدرسة المجد من طريق المعاهدة إلى ترعة التينة بحى الجنوب بطول 2 كم، فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من المحافظة لأهالى حى الجنوب.

وأكد المحافظ أن حى الجنوب ببورسعيد شهد مؤخرا الكثير من أعمال التنمية والتطوير والتى كانت على رأسها رفع كفاءة وتطوير عدد من الطرق لتيسير الحركة للمواطنين، بالإضافة إلى الارتقاء بالمرافق وتطوير محطات الصرف الصحى ورفع كفاءة عواميد الإنارة بالحى، مشيرا إلى أن قرى حى الجنوب حظيت باهتمام كبير في الفترة الأخيرة وتم الارتقاء بالعديد من الخدمات التنموية التي ساهمت في تحقيق مستوى كبير من الرضا لدى مواطنى حى الجنوب، مؤكدا استمرار كافة أعمال التنمية بحى الجنوب تماشيا مع كافة التطورات التي تشهدها بورسعيد.