شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: الانتهاء من رصف طريق قرية منديشة بمركز الواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة باستكمال رصف طريق مدخل قرية منديشة (ازدواج) بمركز الواحات البحرية بطول 550م تقريبا وبعرض ٦ متر، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة في إنشاء محاور مرورية جديدة ولتسهيل حركة المرور.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال الرصف وسرعة الانتهاء منها.

وفي المريوطية تم رفع كافة السيارات من جانبي الطريق والجزيرة الوسطي بشوارع المحولات وترسا حتي منطقة المريوطية.