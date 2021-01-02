شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يتابع تعديلات محطة الجيزة وإنشاء محطة بشتيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، محطة بشتيل، اليوم السبت، حيث أكد علي الشركة المنفذة لمشروع تطوير أرض مثلث بشتيل، ضرورة مراعاة دقة تصميم وتنفيذ ورش العربات والجرارات، إضافةً للربط بين الخطوط الطوالي وخط بشتيل ومحطة القاهرة، مع قيام مسؤولي الشركة المنفذة بعرض شرح توضيحي للأعمال داخل المحطة من أنفاق والتي من شأنها تسهيل حركة سير الركاب من وإلى المحطة.

كما اطلع «رسلان» علي التعديلات المقترحة بمحطة الجيزة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بالمحطة، وكذا عمل محطة تبادلية مع إضافة رصيفين جديدين ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ بني سويف، كما وجّه بمراجعة خطوط الصرف الموجودة بجانب سور المحطة، مع اصدار تعليماته بدهان ونظافة واجهات المحطة لتتماشى والنسق الجمالي العام، وكذا تعليق أعلام جديدة.