شكرا لقرائتكم خبر عن في اجتماعه مع نواب البرلمان.. محافظ الإسماعيلية يوجه بدراسة مقترحات بديلة للمواقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجتمع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مع الدكتور أحمد دندش وسامي سليم ومحمد طلبة نواب البرلمان عن الدائرة الأولي والثانية والثالثه لاستعراض أهم المشكلات المتعلقة بالطرق والمواقف والمشكلات التي تمس المواطن.

حضر اللقاء اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والمهندس أحمد الشيمي مدير المديرية والمهندس مارون أسحاق مدير التخطيط المروري.

وخلال الأجتماع ناقش المحافظ والنواب دراسة مقترحات بديلة للمواقف للتخفيف عن الأماكن ذات الكثافة العالية واستحداث خطوط سير طبقا للتوسعات العمرانية بالمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين، كما وجه بتشكيل لجنة تضم نواب البرلمان ومديرية الطرق ومدير التخطيط المروري لدراسة وحصر الأماكن ميدانيا مع مراعاة معايير المواقف وبما لا يضر بالصالح العام.