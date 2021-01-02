شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: غلق سنتر البسملة بالهرم وحملات رفع الإشغالات للمقاهي والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على تعليمات السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كافة أوجه الإشغالات، تم تنفيذ حملة على سنتر البسملة التعليمي الواقع بشارع الهرم ناصية أولاد عوف، كما تم رفع الحواجز الحديدية من شارع النصر وشارع المليجي وشارع الشيخ زكريا وشارع عواد عوده من شارع ضياء بناء على الشكوى المقدمه، وتم إيداع الاشغالات بمخزن الحي.

وفي حي جنوب الجيزة؛ شن الحي حملة لرفع الاشغالات وإعادة الانضباط للشارع الجيزاوى، حيث استهدفت الحملة إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي والمطاعم المخالفة لشروط الترخيص في كلا من شارع ربيع الجيزى وشارع المحطة ومرادش وشارع الأهرام وميدان الجيزة ومتفرعاته، وقد تم رفع كافه الاشغالات وإيداعها مخازن الحى.