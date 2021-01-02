القاهرة 21.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد

تصل درجة الحرارة في القاهرة لـ21 درجة مئوية، وادي النطرون والسلوم وسيوة ورفح ورأس سدر ونخل وكاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 26 وتصل إليها شلاتين وشرم الشيخ وأسوان وإدفو، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 03 درجات مئوية.

محمد يوسف

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