شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 21.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الأحد، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر.
تصل درجة الحرارة في القاهرة لـ21 درجة مئوية، وادي النطرون والسلوم وسيوة ورفح ورأس سدر ونخل وكاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 26 وتصل إليها شلاتين وشرم الشيخ وأسوان وإدفو، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 03 درجات مئوية.
والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر:
|
المدينة
|
المتوقعة
|
-
|
عظمي
|
صغرى
|
القاهرة
|
21
|
12
|
الاسكندرية
|
21
|
12
|
وادي النطرون
|
20
|
11
|
طنطا
|
21
|
12
|
شبين الكوم
|
21
|
12
|
دمنهور
|
21
|
12
|
بلطيم
|
21
|
14
|
مطروح
|
21
|
09
|
السلوم
|
20
|
10
|
سيوة
|
20
|
06
|
بورسعيد
|
22
|
14
|
دمياط
|
22
|
13
|
الزقازيق
|
21
|
12
|
المنصورة
|
21
|
12
|
الإسماعيلية
|
22
|
12
|
السويس
|
21
|
12
|
العريش
|
21
|
11
|
رفح
|
20
|
11
|
رأس سدر
|
20
|
12
|
نخل
|
20
|
07
|
نويبع
|
24
|
19
|
طابا
|
22
|
13
|
كاترين
|
20
|
03
|
الطور
|
24
|
12
|
شرم الشيخ
|
26
|
17
|
الغردقة
|
24
|
15
|
مرسى علم
|
24
|
16
|
الفيوم
|
21
|
08
|
بني سويف
|
21
|
08
|
المنيا
|
21
|
07
|
أسيوط
|
22
|
07
|
سوهاج
|
23
|
08
|
قنا
|
24
|
09
|
الأقصر
|
25
|
09
|
أسوان
|
26
|
10
|
ادفو
|
26
|
11
|
أبوسمبل
|
25
|
11
|
الوادي الجديد
|
25
|
07
|
شلاتين
|
26
|
18
|
أبورماد
|
25
|
17
|
حلايب
|
24
|
19
|
رأس حدربة
|
25
|
18
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687