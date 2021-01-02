شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية: اعتماد 98 مليون جنيه لرصف 8 محاور جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض محافظ الإسماعيلية، خطة المحافظة لرصف 8 محاور جديدة لربط قرى المحافظة والتوابع ضمن المشروع القومي بمحاور الطرق والتي تضم مدخل معدية القنطرة والمستشفى والموقف بطول 2.2 كيلو متر، والشارع الواصل بين بوابة الجلاء حتى مزلقان نفيشة بطول 1.8 كم، مدخل النفق إلى المدرسة اليابانية حتى طريق بورسعيد بطول 3 كيلو متر ( فيديكو )، طريق عزبة منصور وترعة الشباب وطريق 76 حربي ( التل الكبير ) بطول 6 كم، مدخل المستقبل 36 حربي بطول 3 كيلو متر، طريق مدرسة كمال بدران الرود أبومطرود الوصفية بطول 2.5 كيلو متر، والطريق الواصل من محطة الوصفية وحتى طريق قسم شرطة أبوصوير بطول 5.6 كيلو متر، وذلك باعتماد مالي 98 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مع الدكتور أحمد دندش، وسامي سليم، ومحمد طلبة، نواب البرلمان عن الدائرة الأولى والثانية والثالثه، لاستعراض أهم المشكلات المتعلقة بالطرق والمواقف والمشكلات التي تمس المواطن، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد الشيمي مدير المديرية، والمهندس مارون أسحاق مدير التخطيط المروري.

ووجه محافظ الإسماعيلية بعقد لقاء أسبوعي مع نواب البرلمان لبحث القضايا الجماهرية التي تمس المواطن والسعي لإيجاد حلولا جذرية لها وفتح قنوات اتصال والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات المواطن.

ومن جهتهم، أشاد النواب بالجهد المبذول من الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم محافظ الإسماعيلية في تطوير كافة المحاور المرورية وتوصيل المياه للمناطق المحرومة لاستكمال كافة المرافق بها، مشيرين إلى أن الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة ستشهد طفرة في تطوير كافة الطرق والمحاور المرورية وتوصيل كافة المرافق للقرى المحرومة.