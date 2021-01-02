"البحيرة الأولى".. التنمية المحلية: 2 مليون و600 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء باستمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية مارس 2021.

وفي هذا السياق بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح حتى الآن 2 مليون و658 ألفا و551 طلًبا.

كانت أعلى المحافظات البحيرة بعدد 274 ألفا و364 طلبا، والشرقية 232 ألفا و159 طلبا، والقليوبية 219 ألفا و519 طلبا، والجيزة 199 ألفا و531 طلبا، والمنوفية 195 ألفا و163 طلبا.

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