شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير شبكة الصرف الصحي بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع المهندس نعمان أبوزور، رئيس شبكة الصرف الصحي بدسوق، سير العمل بتطهير خطوط الصرف الصحى. وقالت «ماضي»، لـ«المصري اليوم»، إنه تم متابعة استكمال أعمال التطهير بمنطقة شارع سعد زعلول والمحرقة بالإضافة إلى إصلاح الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة وما يطرأ منها طوال اليوم بحضور فرق عمل التطهير التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينة احمد عيسى، وبحضور نواب رئيس المركز والمدينة، المحاسب أحمد سلطان، ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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