شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص بحشيش أثناء عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط محور قناة السويس بإدارة نفق الشهيد أحد حمدى من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته 6 طرب حشيش، أثناء عبوره النفق. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وكان ضباط إدارة نفق الشهيد أحمد حمدي قد قاموا بتشديد أعمال التفتيش على السيارات العابرة للنفق، وبتفتيش أحد الأشخاص، أثناء استقلاله سيارة أجرة، عُثر بحوزته على 6 طرب وزنت 600 جرام حشيش وهاتف محمول يستخدمه في الترويج ومبلغ مالي حصيلة البيع، وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.