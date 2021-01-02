شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مركز ومدينة دسوق الإثنين بسبب الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق بالكامل، يوم الإثنين المقبل، من الخامسة صباحا حتى السادسة مساء. وأرجعت الوحدة المحلية سبب قطع مياه الشرب إلى أعمال صيانة وتعقيم الشبكات. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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