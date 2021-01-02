شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: تخفيض عدد العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تعليم المنوفية، ظهر اليوم، تعليمات سير العملية التعليمية بعد الإجراءات والقرارات التي صدرت تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بداية من اليوم السبت الموافق الثاني من يناير ٢٠٢١ وحتى نهاية إجازة نصف العام.

وقال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إنه في اطار اتخـاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية لمواجهة الموجه الثانية من انتشـار فيروس كورنـا المستجد، وتوفيرا للحماية اللازمـة لأبنائنا الطلاب والعاملين يتم الالتزام بتعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس أيا كان نوعهـا وكذلك تواجدهم بأى تجمعـات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى تطبيقا لتعليمات رئيس الوزراء من يوم السبت الموافق 2/1/2021 وحتى إشعـار آخـر، على أن تستكمل الدراسة عن بعد خلال هذه الفترة من خلال القنوات التعليمية والمنصات التعليمية التي وفرتهـا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم حضور كامل العدد من مديرى عموم الإدارات ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام، ويتم تخفيض عدد العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية بنسبة 50% من إجمالي العدد وذلك بالتناوب فيما بينهم بعد استبعاد السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنـة (بتقرير من التأمين الصحى) وبما لايؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، على أن تبدأ إجـازة نصف العام للطلاب من يوم السبت 16/1/2021 وحتى الخميس 18/2/2021.