شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 119 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية لاكتشاف أمراض سوء التغذية بـ 3 مراكز بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة في تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاكتشاف امراض سوء التغذية حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 119 ألف و628 طالب من طلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية، بمراكز العدوة ومطاي وديرمواس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج امراض سوء التغذية والتي تستهدف إجراء المسح الطبي والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، والتي انطلقت من اليوم الاول من نوفمبر الماضي بالتنسيق مع التامين الصحي، مضيفاً ان المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول إلى الصف السادس الابتدائي.

وأوضح الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، انه تم فحص 43021 طالب بالعدوة، و32207 طالب بمطاى، و44400 طالب بديرمواس، حيث تهدف المبادرة إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم، مشيراً إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.

وأضاف انه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في القرى والريف وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.