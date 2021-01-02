شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: بدء أعمال تطوير شارع 6 أكتوبر بجنوب الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استمرارًا لخطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة الشوارع وخطط الرصف، وبناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قامت إدارة المشروعات والطرق بحى جنوب برفع كفاءة شارع الجيزاوي، تحت إشراف الأستاذ تيسير عبدالفتاح، رئيس الحى، حيث تم تطوير ورصف شارع 6 أكتوبر وعمل بردورات وبلاط إنترلوك للأرصفة وفرد طبقة الدقشوم، تمهيدًا لرصف الشارع بطول 600 متر. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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