شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ينعى الكاتب الكبير وحيد حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا، فجر اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية، عن عمر يناهز ٧٧ عاما.

وقال «جلال»: «لقد أثرى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عالم الفن بأعماله القيمة، واستطاع بعبقريته أن يحتل مكانة كبيرة في قلوبنا، وستظل أعماله في الذاكرة تستمتع بها الأجيال على مر العصور، ونبراسا لكل تلاميذه».

وأضاف أن وحيد حامد استطاع أن يكون لسان حال الشعب في العديد من أعماله، كما كان محاربا عنيدا بقلمه عندما قدم عمله الفني «الجماعة»، ولايمكن أن ننسى أعماله الخالدة التي ستظل في وجداننا جميعا مثل «اللعب مع الكبار، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، مسلسل العائلة، مسلسل البشاير، ومسرحية جحا يحكم المدينة».

حصل وحيد حامد على جائزة النيل في الفنون عام 2012، وكرمته مهرجانات عديدة منها مهرجان دبي السينمائي في 2017، وآخرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، وحصل على جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وهو التكريم الذي أسعده، وأهداه لكل من ساعده ودعمه في بداية مشواره.