شكرا لقرائتكم خبر عن «نظافة الجيزة» تدفع بعشرات العمال والسيارات لتجميل الشوارع الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت أجهزة الهيئة العامة النظافة والتجميل بمحافظة بحملات للنظافة والتجميل بنطاق أحياء العمرانية، والدقي، والعجوزة، وحي الهرم. وشهدت شارع فيص بحي العمرانية فرقتين من عمال النظافة وبسيارة مكبس وذلك لأعمال تفريغ الصناديق القمامة، كما قام فرقة في شوارع حي الدقي بتجميل ونظافة شوارع محيي الدين أبوالعز، والتحرير ووزارة الزراعة وميشيل باخوم والثورة. وفي الهرم تم الدفع بفرقة عمال نظافة ومعهم سيارة نصف نقل وذلك لأعمال النظافة والتجريد بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والدفع بسيارة كنس آلي وذلك للعمل بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. ودفعت المحافظة بلودر و3 سيارات نقل لاستكمال أعمال رفع المخلفات بمثلثة المريوطية نزلة الدائري. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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