شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيدة أخفت كيلو بانجو بين ملابسها أثناء عبورها معدية الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط ربة منزل وبحوزتها كيلو بانجو. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وكانت الخدمات الأمنية المعينة بمعدية الأفراد بإدارة المجرى الملاحى بالإسماعيلية قد قامت بتشديد إجراءات التفتيش على العابرين بالمعدية، وبتفتيش سيدة من خلال عناصر الشرطة النسائية، تبين إخفاؤها بين طيات ملابسها 2 لفافة لنبات البانجو المخدر، وزنت كيلوجرامًا، ومبلغًا من المال.

وتبين أن السيدة تقيم في شمال سيناء، وأنها قادمة من شرق القناة إلى غربها، كما عُثر معها على مبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول تستخدمه في الترويج، وبمواجهتها اعترفت بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.