شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: زيارتي للأقصر تهدف لتشجيع السياحة الثقافية ودعم العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار أن حضوره اليوم في ثاني أيام العام الجديد إلى مدينة الأقصر يأتي لتشجيع السياحة الثقافية ودعم العاملين بالقطاع، معرباً عن سعادته ببدء عودة السياحة الثقافية حيث يعمل الآن حوالى ٤٠ فندقاً عائماً ما بين الأقصر وأسوان والتي كان عددها منذ أيام قليلة حوالى ١٠ فنادق عائمة فقط.

وأشار الوزير إلى أن ٧٤ % من الوافدين إلى المدينة من المصريين الذين حرصوا على معرفة تاريخ وحضارة بلادهم العريقة، هذا بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد القادمة من مدينة الغردقة.

وأضاف أن مبادرة «شتي في مصر» التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وغرفة المنشات الفندقية ستعمل على إنعاش السياحة الداخلية ليزور المصريين آثار بلادهم الجميلة من خلال منح تخفيض على أسعار تذاكر الطيران الداخلي إلى المدن السياحية لتتراوح ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه مصري، هذا بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفنادق ومنح تخفيض ٥٠٪؜ على تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية.

وخلال جولته بمعابد الكرنك، التقى وزير السياحة والآثار بعدد من المجموعات السياحية من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا وسويسرا والذين جاءوا إلى الأقصر في رحلات اليوم الواحد من الغردقة، وقد حرص السائحون بهذه المجموعات على التقاط الصور التذكارية مع الوزير والمحافظ، معربين عن سعادتهم بقضاء أوائل أيام العام الجديد بمدينة الأقصر التي وصفوهما بأحلى مكان يبدأوا فيه العام الجديد.