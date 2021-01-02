شكرا لقرائتكم خبر عن الشهيد 52.. «أطباء الدقهلية» تعلن وفاة استشاري جراحة متأثرًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، وفاة الدكتور جمال مصطفى مطر، استشاري الجراحة العامة، وكيل مستشفى ميت غمر العام سابقا، والذي تُوفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا «كوڤيد- 19»، ليصبح الشهيد 52 بين أطباء الدقهلية، الذين فقدوا حياتهم نتيجة إصابتهم بالفيروس المستجد.
وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية: «إن الطبيب تُوفي بعزل مستشفى ميت غمر المركزي، والذي تم حجزه للعلاج فيه لمدة أسبوع، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإنه تم ضم اسمه إلى قائمة الشرف لأطباء الواجب، ليصل عدد المقيدين بها إلى 52 طبيباً، حيث تم إعلانها من قِبَل النقابة لتخليد أسماء شهدائها من الأطباء في معركة فيروس كورونا».
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