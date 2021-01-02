شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: منح الضبطية القضائية لرؤساء المدن والمراكز والأحياء ونوابهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السبت، موافقة وزير العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوي الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

يأتي منح الضبطية في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة السيد رئيس الوزراء، وعلى رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وكلف الوزير، المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا والتي ستبدأ غداً الأحد على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ووجه المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في السياق ذاته تلقي اللواء محمود شعراوي، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم إغلاق نحو 15 ألفا و671 منشأة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 وفقاً للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020، لافتا إلى غلق 15 ألفا و671 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبنى سويف والفيوم واسيوط والسويس وقنا وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.

وتابع إلى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 5280 محلاً تجاريا في 12 محافظة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية وبنى سويف والشرقية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية ومطروح.

وأوضح شعراوي أن تقرير غرفة العمليات بالوازرة أشار إلى أن القرارات تضمنت غلق 6244 مقهي بـ 14 محافظة وكانت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هي الاكثر عددا لإغلاق المقاهى، إضافة إلى غلق 2302 ورشة صناعية منها 1085 ورشة بالقاهرة و751 بالإسكندرية، كما تم غلق 302 مطعما منهم 117 مطعما بالإسكندرية و125مطعما بالغربية إضافة إلى غلق 74سوقا تجاريا بالغربية وكفر الشيخ والفيوم ودمياط واسيوط.

وطالب الوزير، المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس في اجتماعها الأسبوع الماضي، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من غدا الأحد الموافق 3 يناير .

وشدد على أهمية متابعة المحافظين لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .