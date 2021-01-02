شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 508 أحكام قضائية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، حملة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة الصادرة، واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 508 أحكام قضائية ما بين ضبط متهمين في أحكام جنايات وحبس وغرامات، حيث تم تنفيذ 116 حكم حبس جزئي و22 حبسًا مستأنفًا و259 غرامة و74 مخالفة.