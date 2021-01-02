شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الترميم بالكرنك: المرحلة الأولى من «ترميم الكباش» بدأت بالتوثيق الفوتوغرافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سعيد زكي رئيس قسم الترميم بمعابد الكرنك، اليوم السبت ، علي هامش زيارة د. خالد العناني وزير السياحة و الأثار ، إلي معابد الكرنك، أن أعمال ترميم المرحلة الأولي من مشروع ترميم الكباش شملت طرق التوثيق المختلفة من تصوير فوتوغرافي ورسم توثيقي لإظهار مظاهر التلف الموجودة بالتماثيل، كما تم تحريك كل كبش على حدى على مخدات مستوية للبدء في إجراءات ترميمه بالكامل، حيث تم التنظيف الميكانيكي لكل كبش لإزالة الأتربة، وتقوية الأجزاء الضعيفة منها باستعمال المواد المخصصة لها والمتعارف عليها عالميًا، أما الأجزاء الكبيرة فتم استعمال الاستانلس المقاوم للصدأ لتجميعها.

وبعد الانتهاء من أعمال الترميم، تم وضع تلك الكباش على مصاطب بلغ حجم كل واحدة منها ٣٨ م x ٤ م، لتتحمل ثقل كل كبش والذي یتراوح وزنه ما بين ٥ إلى ٧ أطنان .

أعمال الحفائر:

وبعد رفع الكباش، قام فریق العمل بإجراء حفائر حول صف الكباش وأسفل المصطبة المفرغة، مما أسفر الكشف عن مجموعة من الفخار والكتل الحجرية المعاد استخدامها ويعكف أعضاء فريق العمل الآن على دراساتها لمعرفة التاريخ الصحيح لنقل تلك الكباش من مكانها الأصلي بوسط الفناء المفتوح إلى مكانها الحالي، و ذلك خلال العصور المصرية القديمة.