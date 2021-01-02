شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: المشروعات الأثرية بالأقصر تكشف مدى قوة تماسك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد البرلماني الدكتور محمد العماري على القائمة الوطنية بمحافظة الأقصر، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أن المشروعات الأثرية المتضمنة أكتشافات جديدة، وأعمال ترميم عكفت وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العناني على تنفيذها خلال الفترة الماضية، يكشف مدى قوة تماسك الدولة المصرية في ظل الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19.

وأضاف في تصريحات صحفية – اليوم السبت، بالتزامن مع قيام وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بافتتاح أضخم مشروع قومى لإنقاذ 29 تمثالا للكباش داخل معابد الكرنك، عقب نهاية ترميم التماثيل بالكامل وحمايتها من الدمار، أن العالم شهد حالة من السّبات خلال فترة ظهور الموجة الأولى من الوبا، وتوفقت الكثير من الأعمال، إلا إن مصر استطاعت التعامل مع الجائحة بشكل جيد، ومضت قدمًا في إتمام مشروعاتها وبخاصة المشروعات المتعلقة بالآثار.

وأشار إلى أن المشروعات الأثرية التي تم إتمامها إُلتزم فيها بالاجراءات الاحترازية والوقائية، ونجحت وزارة السياحة والآثار في استغلال فترة توقف التدفقات السياحية إلى مصر، وسخرت كل طاقتها نحو مشروعاتها. وكان وزير السياحة والآثار قد افتتح اضخم مشروع قومى لإنقاذ 29 تمثالا للكباش داخل معابد الكرنك، عقب نهاية ترميم التماثيل بالكامل وحمايتها من الدمار، بعد نقل 4 من التماثيل المتواجدة خلف الصرح الأول بالمعبدلتزيين ميدان التحرير، رافقه خلال جولته الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعددًا من الشخصيات التنفيذية والآثرية.