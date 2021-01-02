نادي القضاة يطلق العدد الأول من المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة والمتحدث الإعلامي للمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، أنه انطلاقا من دور نادي القضاة التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمبادئ والأصول القانونية، بناء على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج، عمل مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية.

وقال المستشار "محمود" في بيان صحفي: "عقب أن تم توقيع بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات ودار الإفتاء المصرية وكليات الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والجامعة البريطانية وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. تم تأسيس مجلة علمية قانونية إلكترونية باسم "المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع"، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي".

وأضاف: "تهدف المجلة إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي، ووفقا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر".

وتابع: "ما تم إنشاء موقع إلكتروني حديث، وإطلاقه على محركات البحث في الانترنت في شهر يونيو 2020، ويمكن الدخول على موقع اللجنة من خلال الرابط https://ijdjl.journals.ekb.eg/".

وأردف: "بعد عمل جاد لمدة تقارب الأربع سنوات صدر العدد الأول من تلك المجلة الواعدة والتي ترسخ لأهمية العمل المشترك المتكامل وضرورة تبادل الخبرات القانونية بين الجهات الأكاديمية والتشريعية والقضائية لإثراء وتطوير الفكر القانوني لدى كافة المشتغلين به وما له من بالغ الأثر على الصالح العام للقانون والعدالة في مصر.