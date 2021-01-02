شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة العريش» تعتمد برامج تعليمية جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق الدكتور سعيد رفاعي، رئيس جامعة العريش، على إضافة بعض البرامج التعليمية الجديدة والمتميزة بكلية الآداب جامعة العريش . وأوضح الدكتور محمد فؤاد، عميد كلية الآداب بجامعة العريش، أن البرامج الجديدة لخدمة البيئة والمجتمع وتؤهل الخريجين اللازمين لسوق العمل الجديدة. وأضاف أنها برامج تعليمية بمصروفات تضم ضمها إلى تخصصات وبرامج الكلية لتخدم متطلبات سوق العمل وتلبي الاحتياجات الجديدة من الخريجين، مشيرا إلى افتتاح برنامج خاص بالمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية العام الحالى، وستضاف اليها العام القادم برنامجين جديدين أحدهما عن الإعلام والثاني عن الآثار. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

كانت هذه تفاصيل خبر «جامعة العريش» تعتمد برامج تعليمية جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.