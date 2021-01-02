شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاة»: إطلاق المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة والمتحدث الإعلامي للمجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، أنه بعد عمل جاد لمدة تقارب الـ4 سنوات صدر العدد الأول من المجلة الواعدة والتي ترسخ لأهمية العمل المشترك المتكامل وضرورة تبادل الخبرات القانونية بين الجهات الأكاديمية والتشريعية والقضائية، لإثراء وتطوير الفكر القانوني لدى كافة المشتغلين به وما له من بالغ الأثر على الصالح العام للقانون والعدالة في مصر.

وقال «السيد»، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن المجلة جاءت انطلاقًا من دور نادي القضاة التنويري والتثقيفي لإذكاء الوعي بالمبادئ والأصول القانونية، بناءً على تبني منهجية ومخطط يرتكز على الشمولية والتحليل والاستنتاج، وتابع عمل مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، على تعزيز روابط التنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات الصِّلة للوصول لهذه الغاية السامية.

وأشار إلى أنه عقب توقيع بروتوكول رسمي مع كل من لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، ودار الإفتاء المصرية، وكليات الحقوق بجامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، والجامعة البريطانية، وكلية الشريعة، والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أسسست مجلة علمية قانونية إلكترونية باسم «المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع»، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

وتهدف المجلة إلی نشر الأبحاث القانونية التطبيقية المحكمة وفقًا للقواعد الدولية المتعارف عليها في النشر العلمي، ووفقًا للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما تأسس للمجلة مجلس علمي من أفضل فقهاء القانون ليتولى أعمال تحكيم الأبحاث قبل النشر.

كما أنشئ موقع إلكتروني حديث، وإطلاقه على محركات البحث بالإنترنت في شهر يونيو ٢٠٢٠، ويمكن الدخول على موقع اللجنة من خلال الرابط https://ijdjl.journals.ekb.eg/