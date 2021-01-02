شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من معهد القلب يصل مستشفى العريش للكشف الطبي وإجراء العمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء، السبت، فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الفريق برئاسة الدكتور سعيد يس مرجان، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ويضم الدكتور محمود عبدالقادر محمود، إخصائي القلب والأوعية الدموية بالمعهد، وشعبان سعيد محمود، فني أشعة، وتهامي تقادم صالح، فني تمريض، منسق الفريق.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه كان في استقبالهم الدكتور أحمد منصور، مدير المستشفى، والدكتور أحمد عزمي، نائب مدير المستشفى، منسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى.

وأشار «عثمان» إلى أن وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب مستمر أسبوعيًا طبقًا لبروتوكول التعاون المُوقَّع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات، وبروتوكول التعاون مع المعهد القومي للقلب.