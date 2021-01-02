شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 132 محضرًا تموينيًا بشمال سيناء خلال شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال علاء الدين سمرى، مدير عام التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، إنه تم التنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية بالمديرية وتنفيذ عدة حملات للمرور على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار ومراقبة السلع، حيث تم ضبط وتحرير عدد 132 محضرا خلال شهر ديسمبر الماضى، منها 100 محضر لعدم وجود شهادة صحية، 29 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين لحيازة وبيع سلع مجهولة المصدر، ومحضر واحد لحيازة وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا استمرار مراقبة الأسواق ومتابعة توزيع السلع بمختلف أنواعها، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.
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