شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لجامعة الاسكندرية: خطط دراسية «أونلاين».. وتعليق تواجد الطلاب حتى 14 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب،اجتماع طارئ للمجلس اليوم السبت، لوضع آليات تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، بشأن بعض التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال أنه سيتم تعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 2 يناير 2021، وحتى الخميس 14 يناير 2021، على أن تُستكمل الدراسة عن بُعد خلال تلك الفترة.

وأكد خلال الاجتماع، على وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا بضرورة إعداد الخطط الدراسية للفصل الدراسي الثاني عن طريق التعلم عن بُعد Online كإجراء إحترازي.

وأشار إلى أن إجازة نصف العام الدراسي،تبدأ اعتبارا من السبت 16 يناير 2021 وحتى الجمعة 19 فبراير2021، على أن يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمستجدات الأمور، لافتا أنه سيتم استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد اعتبارا من اليوم السبت 2 يناير 2021 وحتى 14 يناير 2021، وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية حضور تدريبات عملية أو إكلينيكية تُستكمل الفترات التي كانت مقررة لتلك التدريبات في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021، وسيتم عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 عقب انتهاء الإجازة المقررة لنصف العام الجامعي، وفي المواعيد التي تقررها مجالس الجامعات لجداول تلك الإمتحانات على أن تعقد الامتحانات وفقا لما تنظمه اللوائح الداخلية للكليات المختلفة دون تعديل في آلية عقدها.

وشدد على أن مجلس التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للجامعات لمواجهة فيروس كورونا وإعداد الخطط الدراسية والاستراتيجية لتفعيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمتابعة الوقاية من الفيروس واتخاذ بعض التوصيات لمنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية.