شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يكلف نائبه بالمرور على مستشفيات العزل والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى، بترأس اللجنة المشكلة بقرار منه للمرور على المستشفيات والمباني والأقسام المنخصصة للعزل بها، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وقال نائب المحافظ، إن اللجنة تضم مديري الإدارات الصحية، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة، وتستهدف الإطمئنان على كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بالفيروس، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات.

وأوضح، أنه تفقد وأعضاء اللجنة أقسام الإستقبال والطوارئ وقسم الحضانات ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أخميم المركزى، كما تفقد وحدة فحص الفيروسات «PCR» بالمستشفى، لافتا إلى أن مستشفى أخميم المركزي يستقبل جميع المرضى والحالات الطارئة، وحالات الحميات للكشف اللازم عليها، خاصة بعد تخصيص مستشفى حميات سوهاج كمستشفى عزل.

ووجه القاضي، برفع مستوى النظافة والإضاءة بالمستشفى، واستخدام المطهرات، وتوفير المستلزمات الطبية، والإهتمام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، وتوفير غرف لبس وخلع الوقايات الشخصية بالعناية المركزة، والعمل على تطهير ورش الحوائط وتعقيم الممرات وتوفير أسطوانات الأكسجين اللازمة بالمستشفى، وتوفير عدد كافي من عمال النظافة، مشددا على المتابعة المستمرة لمستشفيات عزل «كورونا» بالمحافظة، والتأكيد على أن صحة المواطن هي الإهتمام الأول للدولة.