شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الغردقة» تعرض فيلم «العاصمة الإدارية الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قصر ثقافة الغردقة عرض فيلم «العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة» وهما من أهم إنجازات المشروعات القومية من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.

وأوضح بيان صادر عن قصر ثقافة الغردقة، أن الفيلم يوضح الأهمية الاستراتيجية والقومية للمدينتين وحرص الدولة على توفير مناخ الإستثمار الجيد وإنشاء مشاريع عمرانية جديدة لتخفيف التكدس السكاني داخل القاهرة لما تحتويه من الكثير من الأماكن السكنية والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات.

وأشار إلى أن مدينة العلمين تتضمن بعض المشروعات العمرانية ومنها أبراج العلمين الجديدة ومركز عالمي للمؤتمرات وبحيرة العلمين والممشي السياحي والمدارس والجامعات المختلفه والنوادي الرياضية.