شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الغردقة» تعرض فيلم «العاصمة الإدارية الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم قصر ثقافة الغردقة عرض فيلم «العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة» وهما من أهم إنجازات المشروعات القومية من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.
وأوضح بيان صادر عن قصر ثقافة الغردقة، أن الفيلم يوضح الأهمية الاستراتيجية والقومية للمدينتين وحرص الدولة على توفير مناخ الإستثمار الجيد وإنشاء مشاريع عمرانية جديدة لتخفيف التكدس السكاني داخل القاهرة لما تحتويه من الكثير من الأماكن السكنية والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات.
وأشار إلى أن مدينة العلمين تتضمن بعض المشروعات العمرانية ومنها أبراج العلمين الجديدة ومركز عالمي للمؤتمرات وبحيرة العلمين والممشي السياحي والمدارس والجامعات المختلفه والنوادي الرياضية.
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